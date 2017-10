Grâce aux dons des habitants, l'église de la Croixille est enfin rénovée

Après sept mois de travaux, l'église du village mayennais a été inaugurée symboliquement vendredi. Sa toiture a été refaite et son clocher consolidé. Tout cela grâce à près de 18.000 euros de dons des habitants et d'entreprises du coin, 8% du montant total de la facture.

Au cœur du village, l'église domine les 700 habitants de la Croixille. Des habitants tellement amoureux de leur édifice que rien ne leur échappe. "Vous voyez, le gong du clocher ? Ben c'est pas comme avant. Avant c'était plus aiguë", sourit un sexagénaire. Tout cela, c'est grâce à la nouvelle toiture. "Enfin" soufflent les habitants. Avant, l'ardoise tombait du toit et le clocher était penché ! Maintenant il est bel et bien consolidé.

"On s'endette sur 20 ans"

Avant, après. Le clocher s'est refait une beauté © Radio France - Fabien Burgaud

Des travaux qui ont un prix : 217.000 euros, dont 8% sont des dons d'habitants et d'entreprises du coin. "J'ai grandi à 300 mètres de cette église, petit j'étais enfant de choeur et je jouais au ballon contre ces murs. Je suis content que ce soit rénové" lâche Daniel, un retraité.

Entouré d'Olivier Richefou (costume noir), le président du département et le préfet, Frédéric Veaux, (costume bleu), le maire de la Croixille s'apprête à couper le ruban. © Radio France - Fabien Burgaud

Sans l'aide du département, la commune a presque dépensé près de 170.000 euros. "C'est une grosse somme, mais on n'avait pas emprunté depuis dix ans. Donc là on s'endette pour 20 ans, sans mettre en péril les finances de la commune", analyse Maurice Pennetier, le maire de La Croixille. Maintenant rénovée, l'église de 1575 a de beaux jours devant elle. Et tant pis si le bruit des cloches n'est plus tout à fait le même.