"Grâce à Dieu" : "toutes les procédures judiciaires n'ont pas été respectées" regrette Monseigneur Pontier

Invité de France Bleu Provence matin, le président de la conférence des évêques de France s'est dit "du côté des victimes" de la pédophilie dans l'Eglise et rappelé qu'il restait un recours avant la sortie du film de François Ozon.

Monseigneur Pontier, évêque de Marseille et président de la conférence des évêques de France

Marseille, France

Monseigneur Pontier a regretté ce mardi que "toutes les procédures judiciaires n'ont pas été respectées" alors que la justice a donné son feu vert pour la sortie du film "Grâce à Dieu" et que le cinéaste François Ozon reste suspendu à une seconde décision judiciaire attendue mardi. "Il ne s'agit pas du contenu du film mais du respect des procédures" a insisté le président de la Conférence des évêques de France qui a expliqué qu'il ira voir le film mais "pas dans l'immédiat, si j'ai l'occasion d'y aller".

"Nous sommes du côté des victimes" (Monseigneur Pontier)

Alors qu'un sommet historique est organisé jeudi au Vatican sur la pédophilie dans l'Eglise, l'évêque de Marseille (Bouches-du-Rhône) a expliqué que l'ensemble des évêques a "travaillé" sur cette question et "rencontré des victimes". "Nous avons pris conscience", a insisté Monseigneur Pontier qui a rappelé que l'Eglise était "du côté des victimes". "Nous travaillons à cette réparation qu'elles ont le droit de trouver. C'est notre souci premier" a précisé Monseigneur Pontier pour qui : "il se peut que des faits se produisent encore mais à l'issue de tout ce travail, on ne pourra plus reprocher à l'Eglise de fermer les yeux".