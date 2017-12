Grâce à la Chaîne de l'Espoir, un jeune africain va être opéré d'une malformation cardiaque au CHU de Tours

L'enfant est arrivé à Tours ce dimanche, il sera hébergé en famille d'accueil jusqu'à sa guérison.

Mafumba Morison Espoir est un petit congolais de 7 ans et demi qui habite la banlieue de Brazzaville. Arrivé ce dimanche à 6h20 à Roissy Charles de Gaulle, Il a été accueilli par sa famille d'accueil en gare de Saint Pierre-des-Corps en fin de matinée. Il sera opéré jeudi 7 décembre par le docteur Paul Neuville, chirurgien thoracique et cardiovasculaire au CHU de Tours. Ce ne sera pas une opération banale puisque c'est la première qui sera réalisée à Tours sous l'égide de la Chaîne de l'Espoir, une association qui prend en charge 5000 opérations par an. Grâce à elle, 100 000 enfants français et étrangers bénéficient de soins. L'enfant souffre d'une cardiopathie congénitale c'est-à-dire que ses poumons sont surchargés en sang par la faute d'une perforation entre deux ventricules. A Brazzaville où il habite, les moyens étaient insuffisants pour l'opérer.

"S'il n'est pas opéré, cet enfant va mourir. Ici on a toute la technologie pour fermer les trous qui se trouvent dans ses ventricules. L'opération terminée, il retrouvera une vie normale pour un enfant de son âge" le docteur Paul Neuville, son chirurgien au CHU de Tours

L'opération qui revient à 12000 euros environ n'a été rendue possible que par la mobilisation de la Chaîne de l'Espoir qui a trouvé suffisamment de donateurs pour payer le voyage et les soins à Mafumba Morison Espoir. Car, étonnant clin d'oeil de l'histoire, ce petit congolais qui a un frère et une soeur se prénomme Espoir. Pendant son séjour en Touraine, ils sera hébergé dans une famille tourangelle, aux côtés de deux enfants de 11 et 9 ans

"C'est vraiment une aventure familiale dans laquelle nous allons nous impliquer de manière bienveillante et solidaire. Nous n'avons aucune anxiété, simplement on l'attend "Florence Péraud, la mère de famille qui héberge Espoir

L' enfant sera opéré le 7 décembre à l'hôpital d'enfants du CHU Clocheville. Il suivra une convalescence de deux mois puis il repartira pour le Congo le 5 février 2018. Cette opération coïncide avec l'installation à Tours de la première antenne de la ChaÏne de l'Espoir en Indre et Loire. Le CHU pourra dans l'avenir opérer d'autres enfants pris en charge par l'association.