Linselles

"D'habitude la solidarité je vois ça à la télé, je pensais pas que ça pourrait être pour moi", Régis est encore très ému quand il raconte l'élan de générosité qui s'est créé en sa faveur. "Je ne pensais pas que les gens pouvaient être bons, dans cette histoire j'ai d'abord pleuré des larmes de dépit, aujourd'hui ce sont des larmes de joie", poursuit le nordiste.

Les larmes de dépit elles datent du mois d'octobre dernier. Régis, 52 ans, qui vit à Linselles près de Tourcoing, part en vacances avec son fils Kylian qu'il élève seul. Leurs premières vacances depuis six. Régis laisse sa voiture à Halluin et alors qu'il est en Vendée avec son fils, il apprend que sa voiture a été incendiée. Une catastrophe pour lui "J'ai absolument besoin d'un véhicule car je me fais dialyser quatre fois par semaine, j'ai du mal à marcher avec ma maladie et je dois aussi m'occuper de mon fils", explique Régis. Au début des amis le dépanne, mais ça ne peut pas durer.

De l'argent récolté sur le zinc des cafés de la ville

Alors un garage lui trouve une voiture d'occasion, une Volvo. Problème, elle est trop chère pour Régis qui ne touche que 680 euros de pension. Mais l'un de ses amis se mobilise : "Il en a parlé à des patrons de café à Linselles, et chacun d'eux a installé une tirelire pour récolter de l'argent. Et on a eu quasiment mille euros. J'y croyais pas ! Souvent les gens laissaient quelques pièces ou un billet de 5 euros. Parfois au lieu de boire une deuxième bière, ils mettaient les sous dans la tirelire" raconte le nordiste..

Avec cet argent Régis a pu s'acheter la voiture d'occasion, qu'il montre fièrement aujourd'hui. Et son regret aujourd'hui est de ne pas pouvoir remercier tous les anonymes qui se sont mobilisés pour lui "J'aimerais tous les serrer dans mes bras", conclut, très ému, le linsellois.