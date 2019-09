Grâce à la générosité sur internet, une famille de Haute-Savoie va sauver "le voyage de sa vie" à la Réunion !

A cause de la cessation de paiement de la compagnie aérienne XL Airways, une famille de Sallanches a vu partir 4.000 euros de billets d'avion en fumée. Le rêve de participer à la Diagonale des fous va pouvoir avoir lieu grâce à une cagnotte sur internet et aux très nombreux soutiens.

Sallanches, France

La voix a changé au téléphone en une semaine. Ce jeudi, Sébastien Talotti a racheté des billets pour le 11 octobre prochain. Ses deux filles de 12 et 14 ans n'en reviennent pas. "J'ai dû leur montrer les billets. Du coup, c'est youpi ! Une grande joie. Un soulagement."

Solidarité des internautes et des traileurs

Sébastien était contre l'idée de cagnotte "car il y a des gens bien plus malheureux que nous". Mais un traileur, un passionné de course à pied qui pratique le même sport que lui, a quand même lancé la cagnotte sur internet. En quelques jours, les trois quarts de la somme perdue sont collectés. "Je lui ai demandé de clore pour ne pas abuser. On a remis un peu d'argent notre poche. Mais c'est vraiment la cagnotte qui nous a donné l'envie et la force de relancer le projet. Nous avons eu des soutiens de partout. Incroyable. Les gens se sont dits que ça pouvait arriver à n'importe qui. La tribu des traileurs aussi a été remarquable. Dans le trail, on s'entraide. Moi au départ, j'étais tellement mal, je me suis juste exprimer pour lancer un coup de gueule. J'avais le sentiment d'avoir été volé. Je trouvais ça injuste et je voulais le dire. Mais, pour moi il n'y avait pas de solution. C'était perdu."

Franchir la ligne d'arrivée

Sébastien Talotti est empli de gratitude. "D'abord c'est grâce à vous, à France Bleu Pays de Savoie, à votre article et à vos reportages. C'est ce qui a lancé tout cet élan de générosité."

La petite famille de Sallanches a rebondi. Et Sébastien n'en revient pas. "C'est magique. On va savouré ce voyage dix fois plus. Et on tiendra au courant ceux qui nous ont aidé. C'est une belle histoire et ça nous aide aussi dans l'éducation de nos filles. cela leur montre que rien n'est impossible quand il y a de l'aide, des échanges, de la solidarité."

La surprise vient des réseaux sociaux dont les parents se méfient. "Les réseaux sociaux peuvent constituer un danger pour les jeunes. Nous sommes très vigilants. Mais d'un autre côté, sans ces réseaux, notre aventure n'aurait pas été possible."

Alors Sébastien va-t'il tout déchirer dans la Diagonale des fous ? "Déchirer, non ! (rires) Je n'y vais pas pour la performance à tout prix. Mais j'ai une certaine pression. Je me dois de franchir la ligne d'arrivée, pour tous ceux qui nous ont aidés."

On vous donnera des nouvelles de Sébastien et de sa tribu.