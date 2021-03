Grâce à lui des centaines de bébés manchois sont nés : le gynécologue Alain Nichols est décédé à 66 ans

Alain Nichols a créé le centre de procréation médicalement assisté à Cherbourg en 1999 avec un autre gynécologue cherbourgeois, Gilles Marie. Il a dirigé le centre pendant plus de 20 ans. C'est aujourd'hui le seul centre PMA de la Manche et il reçoit chaque année 200 couples en difficulté pour procréer.

Alain Nichols s'est battu jusqu'au bout pour faire vivre et sauver ce centre

Quand Alain Nichols prend sa retraite en 2018 et qu'aucun remplaçant n'est trouvé, pendant plusieurs mois, de nombreux couples se retrouvent sans solution, abandonnent leur projet bébé ou sont obligés à Caen ou même Rennes et Rouen., avec des délais qui s'allongent. Alain Nichols qui a monté et dirigé le centre PMA pendant plus de 20 ans reprend même du service quelques mois -à mi temps- pour éviter la fermeture, alors même que le centre a été classé parmi les meilleurs de France avec de très bons résultats

Une nouvelle gynécologue

Aujourd'hui le centre fonctionne à nouveau, une remplaçante a été trouvée en fin d'année 2020. Un soulagement mais il faut poursuivre le travail dit Gilles Marie, qui a travaillé avec Alain Nichols pendant plus de 20 ans

C'est extraordinairement fragile car cela repose encore sur une seule personne

Au total à ce jour, ce sont plus d'un millier d'enfants qui sont nés grâce au centre PMA de la Polyclinique du Cotentin