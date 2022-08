Grâce à ses alternants, ce supermarché de Dordogne cartonne sur TikTok

L'Hyper U de Boulazac (Dordogne) s'est lancé sur le réseau social TikTok en janvier dernier. Grâce à ses deux alternants Alexis et Enzo, il comptabilise plus de 200.000 "likes".

Leur dernière vidéo comptabilise déjà 627.000 vues. On y voit Alexis, gilet Super U sur le dos, se mettre en scène face à son patron et reprendre une réplique du Youtubeur Inoxtag : "ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là j'ai rien foutu. Ce jour-là, bah c'est aujourd'hui, et je vais rien foutre". Sur la vidéo, un texte a été ajouté. On lit : "quand le boss revient de vacances et qu'il me demande ce que j'ai fait pendant son absence". "C'est la troisième vidéo la plus vue de notre compte", sourit Alexis. Depuis six mois, il poste, au moins une vidéo chaque semaine, réalisée avec Enzo, l'autre alternant du magasin.

Un supermarché sur TikTok

Les deux alternants sont à l'origine du succès. Ils ont proposé de créer un compte TikTok, et l'idée a vite été validée par la direction. Depuis, ils comptabilisent plusieurs dizaines de vidéos en tout. "En général ce qu'on fait c'est qu'on cherche une tendance sur TikTok, et après on essaye de trouver une situation qui pourrait coller avec ce son", explique Alexis. "Tout le monde a pas forcément l'habitude de voir son supermarché sur TikTok donc c'est pour ça que ça a marché", analyse Enzo. "Par exemple sur les poches, on a mis en scène le fait que certains clients viennent avec des poches d'autres magasins et ça nous fait rire", sourit-il.

Même le directeur participe

Tout le monde se prête au jeu, dans les rayons, à la réserve et dans les bureaux, y compris le directeur adjoint du magasin. Florent Delbos joue le jeu à fond, même s'il en prend souvent pour son grade. "On cherche à donner une autre image tout simplement du magasin et c'est vrai que c'est marrant. Quand je les pousse à fond la caisse sur le parking pour pas qu'ils se blessent", dit-il en riant. Pour le directeur du magasin Fabien Papon, cela sert à faire connaître le magasin, mais aussi et surtout à créer du lien entre la centaine d'employés.