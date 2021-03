Grâce à ses nombreux atouts, Villerville espère être élu "Village préféré des Français"

Plus qu'une journée pour voter pour "Le village préféré des Français" ! L'émission télé, présentée par Stéphane Bern, oppose 14 villages. Cette année, c'est Villerville, dans le Calvados, qui représente la Normandie. Cet ancien village de pêcheurs, de 600 habitants, espère récolter le plus de votes.

"Un ancien village de pêcheurs", "un village de caractère", "un village plein de charme", il existe beaucoup de termes pour caractériser Villerville, petite commune du Calvados, située entre Deauville et Honfleur. Mais ce sont ses habitants qui en parlent le mieux.

Ce mercredi 24 mars, les rues sont très calmes. Quelques touristes se promènent, et les habitants qui se croisent discutent entre eux. "Ici, tout le monde se connaît. C'est très agréable de travailler à Villerville, pour le paysage, mais aussi pour l'ambiance entre les habitants", explique Frédéric, gérant de la supérette du village.

Sur la devanture du magasin, il a collé une affiche "Votons Villerville", en lice pour l'émission "Le Village préféré des Français".

L'affiche est exposée dans de nombreux magasins et même sur certaines fenêtres de maisons. © Radio France - Léa Dubost

Sylvie habite Villerville depuis ses 5 ans. "A 58 ans, je n'ai toujours pas envie de partir. C'est un vrai plaisir de profiter du paysage, de l'ambiance, la mer et toutes ces choses qui font que Villerville ne ressemble à aucun autre village de la côte", sourit-elle.

Quelques rues plus loin, Valérie jardine dans sa maison secondaire. "Je viens ici depuis 30 ans, je trouve que c'est la plus belle plage du monde ! Et pourtant, j'en ai vu plein", assure-t-elle.

La plage de Villerville, avec vue sur Le Havre. © Radio France - Léa Dubost

Même hors vacances scolaires, quelques touristes viennent se promener et admirer ce village célèbre pour le tournage du film "Un singe en hiver" d'Henri Verneuil, avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Martine et Michel viennent tous les ans de l'Orne.

"On adore cet endroit, le paysage est atypique et pittoresque. Forcément, en se promenant, on a toujours en tête ce film culte pour nous, Un singe en hiver", confie ce couple.

Le petit village de Villerville a déjà charmé beaucoup de touristes. © Radio France - Léa Dubost

Avec toutes ces qualités, Marie et Sophie ont craqué il y a un an et ont repris la crêperie. Selon elles, Villerville a toutes ses chances pour devenir le village préféré des Français. "On va voter et revoter pour être élu village préféré, et même si on ne l'est pas, ça nous fera de la pub. On attend d'ailleurs avec impatience la venue de Stéphane Bern pour le tournage", expliquent-elles.

Les habitants de Villerville sont tous à fond derrière leur village. Copier

Pour voter pour Villerville, vous avez jusqu'à ce jeudi 25 mars, 18 heures. Rendez-vous sur le site de France Télévisions.