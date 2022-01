Grâce à un généalogiste de la Mayenne, un SDF de Rennes hérite de 100.000 euros

C'est une histoire racontée la première fois la semaine dernière sur le plateau de télévision de l'émission Slam sur France 2. Jean-René Ladurée, généalogiste professionnel de la Mayenne, a confié qu'il avait retrouvé, il y a quelques années, le fils d'un homme mort afin qu'il touche son héritage. Mais pas n'importe quel héritage : 100.000 euros ! Et l'héritier en question n'est autre qu'un sans domicile fixe de Rennes.

Un sans abri qui voulait des photos

Le travail de Jean-René Ladurée et de son collègue David Audibert a été long pour retrouver la descendance du défunt. "C'est d'autant plus intéressant qu'il s'était marginalisé en raison de ses relations avec son papa. Et c'est finalement le décès de celui-ci qui va lui permettre un redémarrage dans la vie", commente Jean-René Ladurée pour France Bleu Mayenne.

"D'une manière assez surprenante, _la somme d'argent n'intéressait pas forcément ce monsieur. Il nous demandait davantage des photos de sa famille_. Quand il nous contactait à l'étude, avec mon collègue, il avait plutôt tendance à nous poser des questions sur la vie de son père, de sa sœur", déclare le généalogiste mayennais.

Un dossier assez rare à traiter

Localiser ce sans domicile fixe de Rennes a nécessité plusieurs heures de recherche, et une collaboration avec plusieurs associations. Un travail d'enquête passionnant pour l'étude généalogique Audibert-Ladurée, basée à Argentré. "Heureusement pour nous, la plupart des dossiers de successions que nous traitons ne comportent pas des situations familiales de ce type-là, mais c'est un dossier qui nous touche particulièrement avec mon collègue. Cet héritier était très touchant. Les coups de téléphone, les courriers, les échanges qu'on a pu avoir avec lui révélaient une personnalité très touchée par le décès de son père", termine Jean-René Ladurée. Il précise qu'il n'a pas eu de nouvelles du monsieur depuis.