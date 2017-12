Hérault, France

Il y a trois semaines, Laurent témoignait sur France Bleu Hérault de sa situation . Laurent est un ancien commercial dans le bâtiment, il a fait des choix professionnels qui n'ont pas été payants . Â 50 ans, il s'est retrouvé à la fin de cet été en fin de droits . Au RSA , avec 470 euros par mois, il avait abandonné son appartement . Sa voiture était devenue sa maison ,comme il nous l avait expliqué, une maison sans cuisine ,sans sa salle de bain , sans eau et sans chauffage . Laurent sans s’apitoyer sur son sort nous avait révélé ses astuces, un abonnement à la piscine pour avoir accès aux sanitaires, l'abonnement à la médiathèque pour recharger son ordinateur et pouvoir lire et envoyer des mails , les restos du cœur .

"En une journée, vous avez bouleversé ma vie !"

Son témoignage vous a ému . Vous avez été plusieurs à lui proposer de l'aide, " _plus d'une dizaine de propositions d'hébergement ,_des retraités m'ont proposé une chambre chez eux , une dame est venue me chercher dans le parking , pour me payer une nuit d''hôtel " et Laurent ajoute " en une journée ,vous avez bouleversé ma vie , je vous en remercie, tous .. "

Depuis le 13 décembre , Laurent a un toit ,un studio, à Lattes . C'est une auditrice qui a alerté le service social de la commune .D'autres l'ont aidé pour le meubler "Un logement , ça change tout , en terme de confort, de maintien de sa présentation, c'est important pour chercher du travail, et surtout pour le moral ."

Aujourd'hui , la priorité de Laurent, c'est de trouver un travail stable . Là encore ,il a eu des contacts à confirmer , grâce à des auditeurs de France Bleu Hérault . "Après , je veux à mon tour m'engager à aider les autres ."