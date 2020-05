Grace au confinement, les riverains de l'A10 et de la LGV en Touraine rédecouvrent les bruits de la nature

Gilbert habite depuis 40 ans à Saint-Epain, au sud de Tours, mais il ne se souvient pas d’avoir déjà connu une période de calme aussi longue. En temps normal, 35 000 véhicules roulent chaque jour sur l’A10, à 250 mètres de chez lui, mais pendant le confinement, les chants des oiseaux remplacent le ronronnement des moteurs.

"On arrive à avoir des fois 3 à 4 minutes pendant lesquels il n'y a rien...personne sur l'autoroute. Là c'est un peu irréel par rapport à ce qu'on connait d'habitude". Gilbert à Saint-Epain

En plus, la météo est de son coté : les anticyclones se succèdent, et du coup, le vent d’Est renvoie les bruits loin de chez lui. Gilbert a trouvé sa formule du bonheur : "La baisse totale du trafic des voitures, la baisse de plus de la moitié de la circulation des camions ajoutées à une grosse période de vents d'Est depuis le début du confinement égalent...égalent c'est formidable, quoi!!".

Un moment formidable, c’est aussi ce que vit Christian, dans le Hameau de Sauvage, à Pussigny. Pas vraiment un havre de paix, en temps normal : "On est à 150 mètres de la LGV et de l'A10. L'autoroute croise le TGV juste au niveau du hameau de Sauvage". Hors confinement, le ronron de la route n’est interrompu que par les détonations du passage des TGV mais depuis le 16 mars, calme plat, ou presque :

"Les trains, en période de pointe le week-end, il y en a 70 à 80 entre 6H30 et 22H30. A l'heure actuelle, il y en a 10 ou 12 par jour, peut-être et ils passent lentement donc font peu de bruits". Christian, qui vit au Hameau de Sauvage, à Pussigny

"C'est du bonheur, on a retrouvé notre hameau d'il y a 30 ans, même avant que l'autoroute soit en place" conclut Christian. Même constat un peu plus au nord, à Villeperdue : Stéphanie vit à 700 mètres de la LGV et 150 mètres de l’autoroute, mais par moment elle dit avoir l'impression d'avoir déménagée : "Le dimanche, il n'y a vraiment plus un bruit. _J'ai entendu les vaches d'une ferme à 600 mètres_. J'ai même entendu le coassement des grenouilles que je n'avais jamais entendu non plus ici".

Ce serait tout le temps comme ça, ce serait génial, ça va nous manquer". Stéphanie, habitante de Villeperdue

Heureusement pour les riverains, la reprise du trafic automobile sera progressive, sur l’A10. Sur la LGV aussi, avec pas plus de 15% des TGV la semaine prochaine.