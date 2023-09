Grâce au Loto du patrimoine, La Celle-Guenand "revit" depuis la réouverture de son église

Lieux insolites d'ordinaire fermés au public, comme le centre de maintenance du tramway, châteaux, moulins ou manoirs, ces samedi 16 et dimanche 17 septembre, de nombreux sites ouvrent leurs portes en Indre-et-Loire, pour les journées du patrimoine. Un événement qui fait un carton, chaque année, depuis 39 ans maintenant. Preuve de l'attachement des Français à leurs monuments.

Or, pour entretenir cet engouement, il convient de protéger et de rénover notre patrimoine. C'est tout l'intérêt de la mission confiée à Stéphane Bern, après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, pour sauver les monuments en péril. En Indre-et-Loire, l'église romane du XIIe siècle, à La Celle-Guenand, est le premier site à avoir été retenu par le Loto du patrimoine.

Une église partiellement fermée pendant 16 ans

L'enveloppe de 473.000 euros a permis de lancer le chantier et de rouvrir totalement l'édifice religieux. Un arrêté de péril avait, en effet, été pris en 2004 par la commune, sur demande de la préfecture. Des pierres menaçaient de tomber à l'entrée. Il aura fallu attendre 2010, pour que la porte latérale soit ouverte et permette aux cérémonies, comme les obsèques, de se tenir. Mais c'est tout. Ce n'est véritablement qu'en août 2020 que l'église s'est, en quelques sortes, déconfinée. Soit 16 ans après.

Christine, une habitante du village, se rappelle parfaitement de ce jour. Elle en a encore des trémolos dans la voix. "J'avais la gorge nouée, c'était quelque chose de repasser par la porte principale. J'étais tellement contente. Ça m'aurait fait bizarre si je n'avais pas pu la repasser un jour. Je trouve ça magnifique qu'elle vive, cette église. Il y a des mariages, il y a malheureusement des enterrements, mais c'est la vie de l'église."

"Merci Stéphane Bern, franchement"

Avec l'argent du Loto du patrimoine et d'autres subventions, la mairie a pu réaliser trois des cinq tranches de travaux : la mise hors d'eau - car le bâtiment était régulièrement inondé lors d'orages -, la façade à l'entrée et le clocher. Le montant de ce chantier s'élève, pour l'instant, à 1,2 million d'euros. "Merci Stéphane Bern, franchement", se réjouit Jacky. Il tient le bar-épicerie du village. "Le patrimoine, c'est le souvenir, c'est la mémoire. Et donc, si on perd notre clocher, on n'existe plus. Là, on revit. L'église, c'est un lieu de rencontre. C'est comme le bar, que j'appelle la deuxième église. Et puis, c'est un emblème. Les gens s'arrêtent pour la voir. Elle est tellement belle, et elle est encore plus magnifique derrière l'autel."

L'intérieur de l'église s'est dégradé ces dernières années. © Radio France - Adrien Bossard

Tout n'est pas encore terminé. L'intérieur a besoin d'être refait. Des traces d'humidité au sol et sur les murs en témoignent. "Ça va coûter une fortune, reconnaît le maire de La Celle-Guenand, Alain Morève. Ce sera la partie la plus importante parce que, bien entendu, le prix des matériaux augmente en ce moment. On avait budgété le projet tout entier à 1,7 million d'euros, mais on sera plutôt autour des 2 millions, je pense. J'aimerais déjà que tout l'extérieur soit terminé. Et avant que je laisse la main. Je partirai avec le sentiment du devoir accompli."

