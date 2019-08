Grâce au Secours Populaire, 250 petits Tourangeaux vont pouvoir s'évader le temps d'une journée au Papéa Parc

Le Secours Populaire rappelle chaque année cette triste réalité. En France, près d'un enfant sur trois ne peut pas partir en vacances. Et c'est pour cette raison que chaque année aussi, le Secours Populaire d'Indre-et-Loire organise sa grande "journée des oubliés des vacances".

Ce mercredi matin, 250 petits Tourangeaux de 6 à 13 ans prennent le bus. Direction la Sarthe et la ville du Mans. Papéa Parc qui se présente comme le plus grand parc d'attraction des Pays de la Loire leur ouvre ses portes.

Il faut rompre avec le quotidien qui n'est pas forcément facile pour les enfants comme pour les parents. Les enfants s'amusent, ils rencontrent plein de choses et grâce à cette journée, ils ne sont plus exclus, ils vivent au moins une journée de vacances", Fanny Langlade,

Manèges à sensation forte, spectacles de magie, piscine et toboggans, les enfants ne pensent qu'à ça depuis une semaine et demie, depuis qu'ils savent qu'ils vont pouvoir partir là-bas.

Je vais retrouver un peu de temps pour moi, ma fille elle, va revenir avec plein de souvenirs et ça va l'aider en autonomie. ça fait 3 ans que nous ne sommes pas partis en vacances. Donc on a de la chance de pouvoir profiter d'une telle journée", une mère et sa fille de 6 ans qui vont se quitter le temps d'une journée pour la première fois de leur vie