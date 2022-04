Grâce au Secours Populaire de Marseille, Anis, 10 ans, est parti en vacances : "J'en pouvais plus de la cité"

"Y avait des nuages sur les montagnes, c'était trop beau..." Anis raconte son court séjour en Isère avec les yeux qui brillent. Le Secours Populaire des Bouches-du-Rhône permet chaque année à 3.500 enfants de connaître le bonheur d'aller voir ailleurs. Anis est un des heureux partants. Sa maman Sophia, femme de ménage, n'a jamais eu l'occasion d'offrir le même dépaysement à ses deux aînés, mais, pour le "petitou", elle a poussé de tout son coeur, l'été dernier, pour cette ouverture hors de la cité du 13e arrondissement de Marseille. "Oooooooh.... c'était un événement ! Il a quitté Marseille, c'est beau. Il est sorti de la cité. L'été, je travaille, il faudrait toujours être avec eux. Moi, j'ai peur quand je le laisse dehors. Il y a des rafales de kalachnikov, il y a des problèmes dans les cités. Quand il est parti... c'était la première fois qu'il prenait le train, il était sur un nuage. De le voir heureux, ça m'a rendu heureuse". Un peu inquiète tout de même au moment du départ de voir comment son protégé allait affronter ce périple, Sophia remercie aujourd'hui la solidarité, la générosité du Secours Populaire.

Sortir de la cité

La mer n'est pas loin à Marseille. Mais si loin quand même. Le soleil est là, mais il fait étouffer dans les immeubles. Descendre les marmots en bus sur les petites plages bondées de la cité phocéenne, Sophia l'a fait, quand elle pouvait. Le plus souvent, elle bosse, même l'été. Les rejetons sont livrés à eux-mêmes, à des possibles inquiétants quand on est parent. Le premier de la famille à être parti en vacances est donc Anis. Une délivrance. Un meilleur à portée de valise. Toujours pas de vacances pour la maman. "Quand Anis est parti, c'est comme si j'étais avec lui, hors de la cité".

Anis a pleuré quand il a fallu revenir à Marseille

Anis a découvert de nouveaux amis, de nouveaux horizons. "Magnifique ! Je me suis fait plaisir. J'en avais marre de la cité. Tous ces rats, tout ça. J'en pouvais plus. A Grenoble, c'était trop beau. J'ai pleuré quand il a fallu revenir à Marseille." Petit clin d'oeil taquin à sa mère-poule :"Et une semaine sans maman, ça fait du bien." La maman : "Mais, toi, tu m'as tellement manqué..." Le petitou chenapan : "Toi aussi, tu m'as manqué. Mais c'était tellement bien". Anis va repartir l'été prochain. Il savoure. Les yeux brillent à nouveau.

Le droit aux vacances : engagement de campagne électorale

Le droit aux vacances est une des priorités du candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel. Il propose de taxer les plus riches (taxer les jets privés et les voyages en classe affaire "une taxe Robin des bois" comme il l'appelle) et ainsi débloquer un milliard d'euros afin d'emmener tous les enfants de France avant le collège, une semaine à la mer et une semaine à la montagne. Seulement 8 % des enfants partent au ski. Fabien Roussel promet de relancer les colonies de vacances en chute libre : on est passé en quelques années de 1,4 millions à 1 million de jeunes qui partent en colo.

Le candidat veut même rendre à la nation le Fort de Brégançon dans le Var, résidence d'été des présidents et y organiser des colonies de vacances.

