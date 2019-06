Grâce aux chercheurs d'Orange à Rennes, plus besoin de mots de passe pour se connecter

Rennes, France

"J'ai encore oublié mon mot de passe pour me connecter à ce site ! Que c'est agaçant ces nombreux de mots de passe à retenir. Des mots de passe que l'on peut nous dérober. Chez Orange labs, à Cesson-Sévigné, près de Rennes, 150 chercheurs, sociologues, et concepteurs de logiciels travaillent sur de nouvelles technologies pour sécuriser les accès aux sites internet. Vincent Fret et Simon Bécot sont chercheurs sur le site rennais, ils montrent qu'on peut aujourd'hui utiliser notre comportement pour nous caractériser "comment vous marchez, comment vous bougez, comment vous écrivez sur votre écran, ... toutes ces données lorsqu'elles sont suffisamment fines vont vous caractériser et permettre de vous reconnaître"

"Votre manière d'écrire permet de vous identifier"

Pour nous authentifier sans mot de passe, les deux chercheurs démontrent qu'ils peuvent utiliser par exemple notre manière de dessiner des chiffres sur notre smartphone. Il suffit pour cela que le système ait, au préalable, enregistré notre manière d'écrire sur l'écran. Dans la démonstration en vidéo, on se connecte à un site bancaire, en indiquant seulement le numéro de compte. Sur notre téléphone portable apparaissent quatre case avec un nombre à inscrire. Avec le doigt, on dessine les quatre chiffres sur l'écran et cela déverrouille le site bancaire."Votre manière de dessiner est unique, la rapidité d'exécution, la pression du doigt... ce sont autant d'éléments qui vous définissent" selon les chercheurs rennais".

Des technologies utilisables d'ici 4 à 5 ans

Nicolas Demassieux le directeur de la recherche chez Orange, estime "que cette technologie pourra être utilisée d'ici 4 à 5 ans. Notre chercheurs doivent encore convaincre les sites que si aujourd'hui "on peut vous voler votre mot de passe, on ne peut pas vous voler votre comportement !"