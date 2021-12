Grâce aux dons, la Banque alimentaire de Touraine peut louer un nouveau camion

L'appel à l'aide de la Banque alimentaire 37 avait notamment été relayé sur France Bleu Touraine, le 8 décembre, quelques jours après le cambriolage dans l'entrepôt de l'association à Saint-Pierre-des-Corps. Le ou les cambrioleurs sont repartis avec un camion frigorifique neuf d'une valeur de 52.000 euros, financé dans le cadre du plan de relance. Il devait servir à une nouvelle tournée de ramassage de denrées. Tournée qui peut finalement se faire: l'appel aux dons a fonctionné, la Banque alimentaire peut financer la location d'un camion identique... en attendant d'en racheter un.

"La solidarité a marché" résume Dominique Cochard, président de la Banque alimentaire 37. "On a eu des dons de particuliers (...) la Fondation EDF nous a débloqué 10.000 euros, l'Etat via la DDETS (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, ndlr) nous a débloqué 22.000 euros, j'attends aussi, peut-être, un virement de Touraine Propre." Assez pour louer un camion, d'autant plus que la société de location a aussi fait un geste sur le prix de la location, qui devrait durer quelques mois. A condition de le commander dès maintenant, la Banque alimentaire de Touraine pourrait recevoir un nouveau camion en mai ou juin prochain. Pour celui volé, Dominique Cochard n'a plus d'espoir de le retrouver: même s'il n'a pas été formellement identifié, un véhicule de ce type a été retrouvé brûlé non loin de l'entrepôt de l'association.