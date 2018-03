Alpes-Maritimes, France

L'association "Cent pour Un" a été créée en janvier par trois retraités impliqués depuis des années dans le milieu associatif solidaire niçois. Bernard Gassin, Nadia Roman et Luc Chesnel se sont inspirés d'initiatives lancées dans d'autres départements. Le principe de "100 pour Un" trouver 100 donateurs qui s'engagent pendant un an à verser 5, 10 ou 15 euros par mois. Les sommes permettent ainsi d'héberger des familles sans toit.

Une famille hébergée à Nice

Grâce aux dons des Azuréens, l'association a trouvé un logement à Nice pour une veuve de guerre et ses deux adolescents. L'association "Cent pour Un" compte plus d'une centaine de donateurs. Les bénévoles espèrent pouvoir bientôt mettre à l'abri une deuxième famille. L'association lance aussi un appel à tous les propriétaires d'appartements des Alpes-Maritimes. "Cent pour Un" recherche des hébergements pour les familles à la rue. L'association offre des garanties exceptionnelles aux propriétaires. Le loyer est payé pendant un an, les bénévoles assurent aussi un suivi des familles hébergées et n'hésitent pas à faire des réparations si nécessaire.

Pour contacter l'association : centpourun06@gmail.com

Facebook https://www\.facebook\.com/CentPourUn06/