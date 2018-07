Noa a 1O ans, il souffre de la myopathie de Duchenne. Il rêvait d'assister au décollage d'une fusée depuis Kourou : son rêve est exhaussé grâce à l'association de gendarmes de l’Hérault et du Gard "Les Képis Pescalunes". Il est en Guyane pour 10 jours.

Noa et ses parents sont arrivés en Guyane , ils vont y passer 10 jours . Mercredi 25, ils vont assister depuis le centre spatial de Kourou au décollage d'une fusée . C'était le rêve de Noa .

"Merci pour notre Nono, qui est un petit garçon qui en vaut vraiment la peine"Kader, son papa

Noa a 1Oans, il est atteint de la Myopathie de Duchenne, une maladie génétique dégénérative qui ne touche que les garçons. Il est au stade initial de la maladie.

Kader ,son père est gendarme , actuellement en poste en Martinique mais avant il était à Vauvert dans le Gard. C'est par ce biais que les Kepis pescalunes, l'association de gendarmes du Gard et de l' Héraut a été informée de la maladie de Noa et de son rêve d'assister au lancement d'une fusée. Les Kepis Pescalunes ont décidé de réaliser ce rêve .

Devise des Kepis Pescalunes : fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité ( Saint Exupery)

Ils ont pris contact avec le Colonel Poty qui commande le groupement de gendarmerie de Guyane . L’association a organisé une ferrade à Saint Géniès des Mourgues près de Lunel, le 10 juin et a récolté 4500 euros . Cette somme permet de financer l’intégralité du séjour en Guyane de Noa et ses parents Kader et Carole.

Au programme de ce dix jours, c'est le but du voyage : la visite du CNES de Kourou et mercredi 25 juillet, il va assister au décollage d'une fusée . Noa va aussi faire du quad, se promener dans la forêt tropicale, visiter le .musée de papillons . Kader et Carole se disent très émus, très touchés par la solidarité de leurs collègues ,"cela va être 10 jours sans rendez vous médicaux, sans les tracas du quotidien, réagit Carole, sa maman, notre seule préoccupation ça va être dans prendre plein les yeux."

L' Association les Képis Pescalunes a été créée il y a 13 ans, elle s’investit depuis plusieurs années dans plusieurs opérations caritatives, au profit d’enfants malades. En 2017 elle a récolté 40 000 euros." Au delà de l'argent récolté, notre but c'est de faire connaitre les maladies, les angoisses des familles, explique Christophe Caumes ,le président de l'association, "c'est surtout d'offrir du bonheur à ces petits bonhommes" et il conclut "c'est la suite logique de notre métier et c'est un grand bonheur de le faire en tout cas."

