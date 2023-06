Grâce aux orages, la troubade du Canigou est finalement maintenue

La sécheresse historique qui frappe les Pyrénées-Orientales n’aura pas la peau de la troubade du Canigou. L’évènement semblait pourtant sérieusement compromis il y a encore quelques semaines , à cause de la sécheresse et du risque d’incendie. De nombreux participants avaient même reçu un mail de l’office de tourisme annonçant une annulation. Mais grâce aux nombreux orages de ces dernières semaines, la troubade est finalement sauvée, même si le format est légèrement modifié.

"Le 20 avril, quand nous sommes arrivés au refuge des Cortalets pour la réouverture, les pelouses étaient brulées, les arbres asséchés, et l’eau ne coulait plus : il semblait alors impossible d’organiser quoi que ce soit", rappelle Thomas Dulac, le gardien du refuge. "Mais depuis, il est tombé beaucoup d’eau, et même un mètre de neige. Le massif du Canigou n’est plus à risque d’incendie et fournit assez d’eau pour abreuver un événement comme la Troubade."

Sécurité maximale

Ce lundi, une réunion organisée en sous-préfecture de Prades a rassemblé les organisateurs, les représentants de l’Etat, du Département, du syndicat Canigou Grand Site, de l’ONF, du PGHM et les maires de Vernet-les-Bains, Fillols et Taurinya. Même si le risque incendie est descendu d’un cran (du orange au jaune), la décision a été prise de renforcer au maximum la sécurité autour de l’événement.

Le nombre de places-à-feux autour du refuge des Cortalets est revu à la baisse. Traditionnellement, il y en avait 13. Cette année il n’y en aura qu’une seule, pour brûler l’ensemble des fagots. Le brasier sera particulièrement sécurisé, avec tuyau d’arrosage, extincteurs et dispositifs pare-feu.

Par ailleurs, les "porteurs de flammes" devront être escortés tout au long de leur périple par des marcheurs équipés d’extincteurs. Et la flamme devra être convoyée dans des lampes-tempêtes.

Enfin, il n’y aura pas d’immense brasier en haut du pic cette année le 23 juin. Il sera allumé près du refuge des Cortalets.

Traditionnellement, plusieurs centaines de personnes participent à cet événement emblématique de la culture catalane. Le but est de monter des fagots de sarments, représentant chaque commune, jusqu’au sommet du Canigou : ces sarments servent à ranimer la flamme de la Saint-Jean, qui est ensuite redescendue dans chaque village.