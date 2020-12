Grâce aux Petits frères des pauvres de la Creuse, Nicole, 85 ans, n'a pas passé Noël toute seule

Tout le monde n'a pas eu la chance de fêter Noël en famille. Pour mettre un peu de baume au cœur aux Creusois isolés, Les Petits frères des pauvres se sont mobilisés. Cette année, à cause du coronavirus, l'habituel grand repas festif a été annulé, mais les bénévoles apportent tout de même des colis à quarante-cinq personnes accompagnées, chez elles ou dans les Ehpad.

Sans cette association, Nicole, 85 ans, aurait passé Noël en tête à tête avec ses chats. Cette habitante de La Saunière près de Sainte-Feyre a perdu son mari cette année. "Avant, à Noël ou était vingt ou vingt-cinq à table, je décorais tout, mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil", soupire-t-elle. "Les personnes accompagnées sont vraiment toutes seules, elles n'ont pas de famille ou alors des enfants qui ne viennent qu'une fois tous les deux ans", explique Danielle.

"Submergée de cadeaux"

Terrine au foie gras, délice de pintade aux marrons, cannelé ou encore bouteille de vin : le colis festif apporté par Danielle est bien garni. Nicole la remercie chaleureusement : "Je suis submergée de cadeaux. Danielle et les autres personnes des Petits frères des pauvres respirent la bonté !"

On a réuni nos deux solitudes

Danielle aussi a perdu son mari récemment. Elle décide alors de rejoindre les Petits frères des pauvres. "Cela me plait énormément, je sens que ces personnes ont besoin de nous, notamment les jours de fête." Elle considère les membres de l'association et les personnes accompagnées comme sa propre famille : "J'ai dit à mes voisins : "Aujourd'hui je vais voir ma mamie !" (rires)" Nicole conclut en riant : "On a réuni nos deux solitudes, pour notre plus grand plaisir !" La joie d'un Noël partagé.

