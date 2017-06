Grâce d'un toro dans les arènes: "Si c'était à refaire je le referais", Frédéric Pastor président de la corrida

La dernière corrida de la féria de Nîmes s'est achevée par la grâce d'un toro "Pañero", une grâce demandée par le président Frédéric Pastor mais qui a été très contestée par le public. Sur France Bleu Gard-Lozère ce mardi matin Frédéric Pastor a assumé son choix.

Une fin en apothéose dans les arènes de Nîmes ce lundi soir pour la dernière corrida de la féria de Pentecôte. Le tout dernier toro de la corrida, baptisé Pañero a été gracié par le torero José Garrido mais c'est sous les huées et les sifflets qu'il est reparti dans le toril. La grâce demandée par le président de la corrida Frédéric Pastor (élu en charge de la tauromachie) n'a pas fait l'unanimité.

Une partie des spectateurs ont jugé la grâce trop généreuse et n'ont pas manqué de le faire entendre. Mais Frédéric Pastor lui assume son choix, il l'a expliqué ce mardi matin sur France Bleu Gard-Lozère.

Ce toro a eu une charge constante dès le début. C'était pour moi et les assesseurs un grand toro, on ne pouvait que le gracier - Frédéric Pastor

Cela n'a pas empêché les réactions dans les arènes mais aussi sur internet au moment où le toro est reparti dans le toril. Notamment celle du président des jeunes aficionade.

Nîmes une honte. Je m'arrête là — Carpentier Corentin (@corentincarpent) June 5, 2017

4000 spectateurs seulement pour la dernière corrida

Si les arènes ont souvent fait le plein lors de cette édition 2017 (13 500 spectateurs pour la corrida équestre de lundi matin), la dernière n'a pas attiré les foules. Seuls 4000 spectateurs ont assisté à la grâce du toro. De leur côté, les deux autres toreros au cartel David Mora et Paco Urena ont coupé une oreille.

Pourquoi si peu de monde un lundi de Pentecôte alors qu'habituellement la dernière corrida attire davantage? Un cartel pas assez séduisant? C'est possible a répondu Frédéric Pastor, ce mardi matin sur France Bleu Gard-Lozère sans jeter la pierre toutefois à Simon Casas, directeur des arènes de Nîmes.

Il s'est passé quelque chose tous les jours dans les arènes. La programmation de cette féria était bonne parce qu'il y en avait pour tous les goûts - Frédéric Pastor

Et pourtant le public restera tout de même sur note de frustration à cause du manque de panache des toros, manque de force, de fonds et de caractère. Des toros qui n'ont parfois pas permis aux maestros d'aller au bout de leurs idées. L'exemple le plus frappant est le solo de Juan Bautista, sorti par la porte des Consuls mais qui lui même a reconnu que les toros n'avaient été assez combatifs.

On retiendra aussi tout de même de cette édition 2017 une fanea majuscule du Juli sous le déluge (samedi soir), le plaisir de toréer retrouvé d'Alberto Lopez Simon, la pureté et l'art de Curro Diaz. Une grande porte aussi pour Andy Cartegena qui a coupé 4 oreilles lors de la corrida à cheval.