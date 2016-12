Grâce à internet, ils offrent des cadeaux aux sans-abris

Grâce à l'argent récolté par le moteur de recherche lilo.org, une quarantaine de bénévoles a pu offrir des cadeaux aux SDF, dans les rues de Paris.

Il faisait froid, très froid à 10h du matin à Châtelet. Il neigeait même, de petits flocons. Pourtant les quarante bénévoles étaient bien au rendez-vous. répartis par groupe de deux, ils sont envoyés dans les différents quartiers de Paris, à la rencontre des sans-abris. Yann et Aude ont fait la connaissance d'un sans-abri roumain qui fait la manche, une fine couverture sur les genoux. Ce dont il a besoin? Un duvet pour se réchauffer.

Cette fois, la plupart des SDF ont demandé des couvertures ou un duvet. C'est le cas de Ludo rencontré devant le BHV Marais. Maryline, qui vit dans la gare de l'Est rêvait, elle, d'une grosse écharpe. Thomas et Leïla ont fait des photos, au magasin d'à côté et lui ont permis de choisir celle qu'elle voulait. Patrick et sa fille ont eux rencontré Georges. Manteau, couvertures il avait tout... Tout sauf des chaussures à sa pointure. Les pieds coincés dans du 40, lui qui chausse du 43, il devait prendre des pilules pour passer la douleur. Des chaussures de randonnée toutes neuves, ce sera donc son cadeau de Noël.

L'année dernière, il faisait moins froid, d'autres sans-abris avaient demandé une radio, un téléphone ou encore une montre.

150 000 euros récoltés en deux ans

A l'origine de cette opération, il y a le moteur de recherche lilo.org. Créé par deux français il y a presque deux ans, il reverse la moitié de ses gains à des projets sociaux ou environnementaux. La plupart des internautes ne le savent pas mais chaque recherche internet, grâce aux publicités, rapporte de l'argent aux sites. Google engrange ainsi environ 30 euros par an et par utilisateur.

On veut montrer aux internautes qu'ils ont du pouvoir, que derrière les ordinateurs, il y a de l'humain" Clément Le Bras, fondateur de Lilo

Lilo permet donc aux internautes de "reprendre le pouvoir" en choisissant à quel projet va servir l'argent qu'ils créent eux mêmes, comme l'explique l'un de ses fondateurs, Clément Le Bras.

Depuis sa création, Lilo a déjà reversé 150 000 euros aux différents projets choisis par les internautes. Cette année, le Noël avec les sans-abris était organisé dans huit villes françaises, dont Paris.