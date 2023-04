Grand âge : 20 000 postes à pourvoir en Occitanie

Comment améliorer la qualité de vie de nos aînés ? Les députés examinent depuis ce mardi une proposition de loi sur le bien vieillir . En Occitanie, le secteur aurait besoin de recruter au moins 20 000 personnes, selon Jean-Marc Blanc. « C’est un secteur qui a dû mal à recruter et la plupart de ses cadres vont bientôt partir à la retraite, donc il va y avoir un effet ciseau qui n’est pas très sympathique », analyse le directeur de l’ i2ml , l’Institut méditerranéen des métiers de la longévité.

L’enjeu est donc de rendre les métiers liés au grand-âge plus attractifs. Et dans ce domaine, il y a du travail à faire, selon Jean-Marc Blanc : « Il y a encore ce vieux mythe qui voudrait faire croire que les hommes et les femmes qui s’occupent des personnes âgées ne font que des ménages. Mais le secteur comprend aussi une dimension prévention et santé, ce qui réclame aussi de la main d’œuvre. »

