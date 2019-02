Grand Annecy : le projet d’un tramway (enfin) sur de bons rails

Haute-Savoie, France

Annecy fera-t-elle bientôt partie du club des villes françaises (29) possédant un tramway ? L’idée fait son chemin. Jeudi soir, les élus du Grand Annecy ont dit oui, à l’unanimité, au lancement de l’étude pour la réalisation de ce projet. "C’est une étude opérationnelle, a indiqué Jean-Luc Rigaut, président de l’agglomération. C’est-à-dire que dans dix-huit mois, nous aurons tous les éléments pour juger et engager, si les élus le souhaitent toujours, les premiers chantiers de ce tram."

Aujourd’hui on peut le faire parce que l’agglomération d’Annecy représente un bassin de vie avec plus de 210 000 habitants." - Jean-Luc Rigaut, président du Grand Annecy

Parkings relai

Cette phase d’étude servira à déterminer s’il faut uniquement un tramway ou bien un mélange de tram et bus circulant en site propre. Elle devra également définir le tracé des lignes. "La colonne dorsale se trouve entre le parc des Glaisins (5 000 emplois) et Seynod. Et puis il y a les bords du lac et l’axe vers Epagny", a précisé Jean-Luc Rigaut. Le projet devra également intégrer la création de parcs relais aux entrées de ville pour permettre aux automobilistes de laisser leur voiture pour monter dans le tram.