Grand Belfort : un service gratuit de recyclage des papiers confidentiels

Belfort, France

Certains les conservent, d'autres les brûlent mais il est désormais possible de recycler les papiers confidentiels. C'est plus écologique. Le Grand Belfort vient de mettre en place un nouveau service gratuit destinés aux particuliers. Il suffit de déposer ces papiers "sensibles" dans des bacs disponibles en déchetteries.

Le savoir faire de l'association Chamois Environnement

C'est ensuite l'association d'insertion Chamois Environnement basée rue de Soissons à Belfort qui se charge du recyclage. Elle emploie des personnes en grandes difficultés. " On récupère les papiers dans des sacs scellés pour garantir la confidentialité. Ils passent au destructeur de papiers confidentiels. Les papiers sont détruits et recyclés" explique Eléonore Lartot, directrice de l'association. Elle avait collecté l'an dernier 131 tonnes de papiers. En France chaque année, on estime le gisement de papiers de bureau récupérables à 1 million de tonnes.

Un service simple et utile

Les papiers sortent en copeaux et partent par conteneurs vers les papeteries qui en extraient les fibres de bois puis refabrique du papier et du carton. L'association Chamois Environnement collectait déjà les papiers confidentiels d'entreprises et d'administrations. Les particuliers ont simplement à glisser les papiers dans des bacs aux couvercles bleus disponibles en déchetteries. Ces bacs sont verrouillés. " L'association assure la confidentialité du papier à partir du moment ou on l'a mis dans le bac jusqu'à la machine de destruction. Après, elle assure le recyclage en utilisant la benne à papier. A terme, ça nous permet de recycler tous ces papiers confidentiels " indique Franck Renaud, directeur du service déchets ménagers au Grand Belfort

Quelle durée de conservation pour les papiers confidentiels ?

Il n'est évidemment pas question de jeter des documents personnels tels que les fiches de salaires ou les relevés relatifs à la famille (livret, extrait de naissance, ...). Ils doivent être gardés de façon permanente. Par exemple, les factures d'électricité, de gaz et d'eau eux doivent être conservés cinq ans.

