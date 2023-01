Grand-Charmont : dix jours sans transports en commun pour les habitants du quartier des Fougères

Trois arrêts de bus, un kilomètre de côte. Depuis plus d'une semaine, c'est ce que doivent parcourir, à pied, les habitants du quartier des Fougères à Grand-Charmont, près de Montbéliard. Samedi 7 janvier, un groupe de jeunes a pris pour cible un conducteur de Moventis, le réseau de transports publics. Un bus, a été caillassé à coups de projectiles et de tirs de mortiers. Depuis, les chauffeurs ont décidé de ne plus desservir le secteur. Le sujet est dans toutes les conversations. "Je suis chargé avec mes courses mais je n'ai pas de voiture, alors je n'ai pas le choix. C'est fatigant, surtout pour les personnes âgées comme moi", raconte Amar, l'un des résidents.

Les jeunes eux aussi ont du changer leurs habitudes. "Je n'ai pas le choix pour aller au travail : je me lève dix ou quinze minutes plus tôt. J'espère qu'il y aura bientôt à nouveau des bus", souhaite Maéva. Difficile de trouver une solution pour se déplacer. Il faut donc prendre son mal en patience. Mais pour l'instant, les habitants ont surtout l'impression de payer les bêtises de fauteurs de trouble.

Recruter un médiateur

La plupart des résidents comprennent la décision des conducteurs mais regrettent d'en être les victimes. Dans le café de la place principale, l'absence de transport en commun est aussi sur toutes les lèvres. "Ce n'est pas normal que la population soit prise en otage à cause d'une bande de jeunes", estime Hassen, l'un des clients. Pour cet autre habitant du quartier, la situation ne risque pas de s'améliorer si un travail de fond n'est pas fait : "les jeunes qui ont fait ses caillassages sont livrés à eux-mêmes, alors ils font des bêtises, estime Maurice*. Dans ce quartier, la seule solution, c'est de mettre un médiateur qui va créer du lien social et un repère pour eux*". Une solution qu'envisage aussi le maire de Grand-Charmont. Selon Jean-Paul Munnier, une réunion sera organisée d'ici la fin du mois de janvier avec Moventis et le sous-préfet du Doubs pour trouver une solution.

