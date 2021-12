Grand Dax : l'agglomération met fin à son service de location gratuite de vélos

A partir du 31 décembre, vous ne pourrez plus emprunter de vélo gratuitement dans le Grand Dax. Le contrat de l'agglomération avec son prestataire, Cyclocom, prend fin après six ans de service et il n'est pas renouvelé. D'autres collectivités ont déjà arrêté leur aventure avec Cyclocom comme Saintes en Charente-Maritime ou Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques. Le système "Cyclenville" ne fonctionne pas assez bien, il y a seulement 18 emprunts par jour pour 82 vélos, et c'est à cause de nombreuses contraintes.

Il y a d'abord les horaires. Vous ne pouvez pas emprunter un vélo n'importe quand dans la journée. Il faut se rendre dans un commerce ou un lieu public, et les horaires d'emprunt sont calés sur leurs horaires d'ouverture. Pour prendre un vélo à la mairie de Dax par exemple, vous devez attendre 8h30, c'est même 9h30 à l'Office intercommunal du tourisme et du thermalisme. Pour le ramener, c'est pareil, il faut le faire avant la fermeture, sachant que les horaires sont différents pour chaque station.

Obligation de ramener le vélo à la station de départ

Il y a une autre contrainte de taille : il faut impérativement ramener le vélo dans la station où vous l'avez pris. Il n'est pas question donc pour un touriste de visiter Narosse sans revenir au point de départ. Des usagers sont aussi embêtés au moment de verser la caution. Avec certaines banques, la transaction bloque par carte, il faut alors envoyer un chèque par la Poste. Ce service est devenu "trop rigide" selon l'agglomération du Grand Dax.

Ce service de vélos gratuits coûte 12.500 € par an à la collectivité. Elle fait donc le choix d'arrêter, cela demanderait trop d'aménagements pour l'améliorer, et donc un trop gros budget. Malgré tout, le Grand Dax réfléchit à construire de nouvelles pistes cyclables.