Grand débat : 134 communes de Vaucluse ont ouvert un cahier citoyen de doléances

Vaucluse, France

Une fois de plus, le Vaucluse se distingue au plan national. Il termine à la 3ème place des départements français en terme de mobilisation citoyenne dans le cadre du Grand débat lancé par le gouvernement pour tenter de sortir de la crise des gilets jaunes. Chiffres à l'appui : 134 communes sur 151 ont ouvert un cahier de doléances soit 9 communes sur 10 ; ce qui représente un taux de 89% de communes engagées contre 58% dans les Hautes Alpes, 57% dans les Bouches-du-Rhône et 54% dans les Alpes Maritimes pour ne citer que ces départements proches. A ce résultat, il convient d'ajouter l'organisation d'une soixantaine de réunions publiques et un nombre -incalculable à cette heure- de contributions sur le site internet du Grand débat et sur la plate forme numérique ouverte par les gilets jaunes.

Des cahiers versés aux Archives départementales et à la B.N.F

Sans surprise, les doléances sur l'avenir des services publics de proximité, sur l'augmentation du pouvoir d'achat et sur la création du Référendum d'Initiative Citoyenne reviennent en tête dans observations versées par les vauclusiens dans ces cahiers. Tous vont être photocopiés et transmis -pour numérisation et archivage- à la Bibliothèque Nationale de France (B.N.F). Les documents originaux resteront en Vaucluse où ils rejoindront les étagères des Archives départementales de Vaucluse pour l'éternité. C'est la préfecture de Vaucluse qui a en charge l'opération de transmission d'une note de synthèse au Ministère de l'Intérieur et des documents papiers à la Bibliothèque Nationale.

Bertrand Gaume préfet de Vaucluse :"... une véritable mobilisation" Copier