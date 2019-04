Grand débat : dans l'attente des annonces d'Emmanuel Macron

L'Élysée n'a dévoilé ni le jour ni le format desannonces du président de la République. Seule certitude, la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui a dit vouloir lancer son propre "Acte 2", interviendra "en début de semaine". Parmi les pistes évoquées, la baisse de l'impôt sur le revenu et de nouvelles tranches pour le rendre plus progressif, mais aussi la réindexation des petites retraites. Des options plébiscitées par 82% et 88% des Français, selon un sondage Ifop publié dimanche par le JDD, portant sur neuf pistes parmi des dizaines évoquées pendant le grand débat.

Près de neuf Français sur dix (87%) jugent également nécessaire d'obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux et huit sur dix se prononce également pour la suppression de la redevance télé (80%), selon cette étude. Plus de trois Français sur quatre sont favorables à "un assouplissement des conditions permettant aux citoyens deproposer des référendums" (76%) et 72% se prononcent pour "une allocation unique en direction des plus démunis qui fusionnerait toutes les aides sociales existantes".

Également sur la table, d'autres pistes comme la prise en compte du vote blanc, la suppression des avantages des anciens présidents et ministres, la création de conseillers territoriaux (une réforme proposée par Nicolas Sarkozy), l'amélioration du paiement de la pension alimentaire aux mères célibataires, ou encore des aménagements pour la limitation à 80km/h.

"La réponse sera massive", a assuré vendredi Stéphane Séjourné, directeur de la campagne de LREM pour les élections européennes. Des décisions "puissantes et concrètes", selon le Premier ministre Édouard Philippe avec "des grands chantiers" sur le plus long terme.

L'opposition ne cache pas ses doutes. Les gilets jaunes aussi, dont la mobilisation samedi a connu un regain par rapport à la semaine précédente. "Le grand débat, grand blabla", "Macron on n'attend rien de vos annonces", pouvait-on lire sur les pancartes du cortège parisien. Ils se sont déjà donné rendez-vous à Paris samedi prochain pour "l'acte 23" et appellent à une "grande journée" de manifestations.