Grand débat dans la Somme : deux réunions organisées dans les églises

A l'ouest de la Somme, le prêtre de la paroisse de Flixecourt et de Picquigny organise deux réunions dans le cadre du grand débat. Elles se tiendront dans les églises de Belloy-sur-Somme et de Saint-Ouen les 15 et 25 février.

Amiens, France

C'est parce qu'aucun débat n'était prévu dans son secteur que l'Abbé Nicolas Jouy, prêtre sur les paroisses de Flixecourt et de Picquigny a décidé de prendre les choses en main et d'organiser deux réunions dans les églises de Belloy-sur-Somme et Saint-Ouen. Les églises sont pour lui un lieu tout a fait approprié à la tenue de ces échanges. L'abbé Nicolas Jouy considère l'église comme "un endroit où l'on se pose des questions ensemble". "Pas forcément là où on trouve des réponses".

Avant d'être prêtre, je suis un citoyen français et tout citoyen est habilité à organiser des rencontres

Le prêtre considère être dans son rôle. Si il n'animera pas ces deux réunions pour un "principe de neutralité", l'abbé Nicolas Jouy estime que sa mission est de permettre leur organisation. L'homme d'église dit croire dans le "pouvoir de la parole" et cite alors les Évangiles : " Au commencement était le verbe".

Le prêtre touché par la fraternité des gilets jaunes

L'abbé Nicolas Jouy a rencontré les gilets jaunes de Flixecourt le soir de Noël, il s'est rendu sur un rond-point. Par devoir de réserve, il ne partagera pas ses positions mais explique en revanche avoir été touché par ce qu'il a vu. La grande souffrance de certains et la fraternité née aussi entre les manifestants. C'est donc pour eux et pour tout le monde qu'il organise ces réunions. "Notre pays est dans une situation de blocage, le grand débat peut-être une occasion de renouer des fils de dialogue" espère le prêtre des paroisses de Flixecourt et de Picquigny dont vous retrouvez l'interview ici.

Ces deux réunions sur le thème de la démocratie et de la citoyenneté se tiendront à 18h, le 15 février dans l'église de Belloy-sur-Somme et le 25 février à Saint-Ouen.