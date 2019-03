Grand Débat : des échos d'aujourd'hui dans les doléances de 1789 en Vaucluse

Avignon - France

Le Grand Débat national s'achève vendredi 15 mars. Chacun a pu exprimer ses doléances avec des cahiers dans les mairies de Vaucluse, des réunions, un site internet. Avant cette crise des Gilets Jaunes, la dernière fois que les vauclusiens avaient fait remonter leurs doléances, c'était pour la Révolution Française ! Parmi les doléances de 1789, on trouve - comme aujourd'hui - les impôts, l'organisation de la société et des "cris de douleur"...

Diminuer les impôts, en finir avec l'estrapade à Avignon

Aux archives de Vaucluse, on met en garde : il faut comparer ce qui est comparable. En 1789, Avignon et le Comtat Venaissin sont des état du Pape. La principauté d'Orange fait partie du Dauphiné et le Lubéron est en Provence. Les vauclusiens veulent surtout en finir avec la féodalité mais des on trouve des échos d'aujourd’hui dans les doléances de la Révolution Française. Bruno Poinas, le directeur adjoint des Archives de Vaucluse, tourne les 4.000 pages des minutes du notaire d'Avignon. Maitre Jacques Gaudibert a noté les doléances des maîtres - cordonniers d'Avignon. "Article 6 : diminution d’impôts sur le combustible et tout autre objet qui porte sur la partie la plus indigente du peuple". Le directeur adjoint des archives souligne que la fine écriture à la plume du notaire a inscrit "impôts au pluriel". Les doléances ne portent pas que sur les impôts. Les tortures de la justice sont aussi dénoncées : "prier Monseigneur le vice-légat de supprimer la peine de l'estrapade par voie de bon gouvernement". L'estrapade, c'est la dislocation des épaules. Bras liés, le condamné était jeté dans le vide retenu par une corde.

Supprimer la féodalité au pied du Luberon

Dans les campagnes du Luberon, les doléances s'écrivent aussi. Bruno Poinas lit le document des "doléances, souhaits et demandes des communautés de Cabrieres, Maubec, Taillades et des habitants de la Tour de Sabran. Article 4 : la subordination de tout pouvoir à la loi". pour l'archiviste, "ça veut dire qu'on n'était pas dans un système légal et légitime partout". Un autre article réclame la "suppression de la féodalité".

"Masse effrayante des abus", Gordes réclame une répartition égale des impôts

Un des rares originaux des doléances de la révolution en Vaucluse aux archives départementales est celui des "plaintes et instructions du bourg de Gordes qui commence par ces mots : notre cour gémissait depuis longtemps sous la masse effrayante des abus et des maux qui nous affligent et la plus grande douleur était de ne pas en prévoir le terme". A Gordes, les habitants s'adressent à leur député pour aller à Forcalquier demander "premièrement une répartition égale et proportionnelle des impôts dus à la patrie". vingt trois doléances à Gordes et le document s'achève par "le cri universel qui s'est élevé de tous les lieux de la province prouve l'abus et la défectuosité de l'administration actuelle"

Gordes lançait en 1789 un "cri de douleur sous la masse des abus" Copier

L'article 1 des doléances de Gordes réclame une répartition égale des impôts. © Radio France - Philippe Paupert