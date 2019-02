Grand Débat : des "stands de proximité" animés par des étudiants en Haute-Vienne et en Corrèze

Ces "stands de proximité" seront mis en place à Tulle les 20 et 21 février et à Limoges les 26 et 27 février. Le gouvernement espère, ainsi, aller à la rencontre de celles et ceux qui ne participent pas au grand débat.

Limousin, France

A partir du jeudi 14 février, et jusqu'au 15 mars, des "stands de proximité" constitués de tables hautes, de tabourets et d'un panneau annonçant le grand débat, seront présents dans des gares et des bureaux de postes des chefs-lieux de département.

150 étudiants ont été recrutés pour animer ces débats. Ils travailleront en binômes, un homme et une femme, afin de recueillir les doléances "au plus près des citoyens". Munis de tablettes numériques, les étudiants proposeront aux passants de remplir les questionnaires du site du grand débat.

L'idée est de toucher un public qui n'est pas très à l'aise avec internet, ou qui ne se serait pas rendu spontanément à une réunion publique. Il n'y aura qu'un seul stand mobile par région qui ne s'arrêtera que dans les chefs-lieux de département, souvent pour deux jours.

Dans le Limousin, selon une responsable du Grand Débat National, contactée par France Bleu, cette opération se déroulera au bureau de poste de Tulle, les 20 et 21 février, au bureau de poste de Guéret du 22 au 25 février et à la gare de Limoges les 26 et 27 février.