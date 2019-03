Grand débat en Centre-Val de Loire : 16 propositions retenues après la conférence citoyenne régionale

Orléans, France

Après les réunions locales et les contributions sur internet, du 15 janvier au 15 mars, les conférences citoyennes régionales ont débuté ce week-end en France. Une conférence par région. A Orléans, ainsi que dans six autres villes, ce week-end, et dans sept autres villes le week-end prochain.

En région Centre-Val de Loire, 72 citoyens tirées au sort ont répondu présent. 43 femmes et 29 hommes venus des quatre coins du territoire jusqu'à Orléans pour deux jours de débats, vendredi et samedi.

Les quatre grands thèmes au programme sont l'organisation de l'Etat et des services publics, la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, mais aussi la démocratie et la citoyenneté.

Un exercice qui fera date dans l'histoire - Danielle, une participante de 76 ans

L'exercice citoyen et démocratique est inédit mais apprécié. "Je n'ai jamais vu ça de ma vie" avoue Danielle, 76 ans, venue d'Apremont-sur-Allier (Cher) pour les deux jours.

"Même si je pense à mes grands-parents, c'est la première fois qu'un tel exercice existe. Vivre et respecter notre démocratie, c'est un bien tellement précieux que tout le reste en découle. En tant que retraitée, j'ai du temps, je n'aurais pas pu dire non."

Les personnes, dispersées en douze tables, n'ont pas choisi le thème sur lequel elles ont débattu. La décision est revenue - là aussi - via un tirage au sort lors de leur arrivée le premier jour.

La démocratie par le post-it. © Radio France - Guillaume Drechsler

"Quand on m'a appelé mercredi, je pensais que c'était pour parler des personnes âgées" explique Corinne, assise à l'une des tables 'transition écologique'. "On a la possibilité de changer mais je me dis que ce n'est pas plus mal."

A côté d'elle, Lynda, venue de Salbris (Loir-et-Cher) apprécie les échanges d'opinion. "Tout le monde dit ce qu'il pense librement. On essaie de trouver la bonne idée, celle d'intérêt général". Le plus animé de la tablée, c'est Jean-Claude, retraité à Olivet (Loiret), qui n'arrête pas de discuter, même pendant les pauses.

"Ce ne sera pas miraculeux mais il y aura forcément des réponses. On ne peut pas organiser tout cela, mettre autant de gens autour des tables pour débattre, essayer de trouver des solutions et dire "merci, au revoir".

Toutes les propositions émises ce week-end à Orléans, ainsi que dans les conférences citoyennes régionales, seront synthétisées dans un rapport remis au gouvernement pendant le mois d'avril.

Les 16 propositions retenues en région Centre-Val de Loire