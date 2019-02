Pouvoir d'achat : France Bleu Orléans vous donne la parole ce jeudi matin sur le pouvoir d'achat

Loiret, France

Mouvement des "gilets jaunes", Grand débat national... L'actualité est riche et de nombreuses questions traversent la société française. France Bleu Orléans a donc décidé de vous demander votre avis chaque jeudi matin. Dans ce nouveau rendez-vous intitulé "2019, partageons vos idées", vous pouvez réagir en direct à la radio. Ce jeudi 7 février, on ouvre le débat sur le pouvoir d'achat, l'un des thème fort du Grand débat : est-ce votre priorité à vous ? A-t-il baissé récemment ? La récente hausse des prix alimentaires et de certains tarifs au 1er février a-t-elle une conséquence sur votre vie au quotidien ? Les annonces du président Macron, en décembre, en faveur du pouvoir d'achat vous rassurent-elles ?

Pour éclairer la question, France Bleu Orléans recevra également à 7h48, l’orléanais Alain Bazot, président national d'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs a fait récemment 12 propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Venez donner votre avis et échanger sur cette question ce jeudi matin sur France Bleu Orléans entre 6h et 8h30. On attend vos réactions au 02.38.53.25.25. Vous pouvez aussi vous exprimer sur la page Facebook de France Bleu Orléans de jeudi à lundi. Vos idées, propositions et commentaires seront relayés à l’antenne la semaine suivante.

Ce jeudi 7 février, venez vous exprimez en direct sur France Bleu Orléans sur la question du pouvoir d'achat © Radio France

à lire Grand débat national : France Bleu à votre écoute

Donnez aussi vos propositions sur Francebleu.fr et votez pour celles des autres

En marge du Grand débat national, France Bleu organise sa propre consultation en collaboration avec la plateforme “Civic Tech” indépendante et non-partisane Make.org. Vous pouvez faire vos propositions et/ou voter pour celles des autres via le module ci-dessous. Cette consultation ne se limite pas aux quatre thèmes choisis par le gouvernement pour son Grand débat national, mais est ouverte à toutes vos propositions, sur tous les sujets qui vous semblent importants, voire prioritaires. Tout le monde peut participer et être informé des résultats. Une synthèse hebdomadaire est publiée sur francebleu.fr.

*Notre démarche étant indépendante de celle du gouvernement, vos propositions n'ont pas vocation à être communiquées aux autorités.