Grand Débat : la ville de La Rochelle met à disposition des salles

La Ville de La Rochelle va mettre à disposition des salles, en février, pour organiser des réunions citoyennes, dans le cadre du Grand Débat national. Gratuites et ouvertes à tous, ces réunions serviront ensuite de cadre pour une deuxième sessions de débats, en mars, organisés par la mairie.

La Rochelle, France

Après Marans, en Charente-Maritime, et Dirac, en Charente, et avant une journée de grand débat organisée à Fouras ce dimanche, le grand débat s'organise à La Rochelle et dans son agglomération.

La mairie a annoncé ce mercredi matin, lors d'une conférence de presse, qu'elle allait mettre des salles à disposition de chaque personne souhaitant organiser un débat public. Neuf autres communes de l'agglomération (Périgny, Lagord, Nieul-sur-Mer, Châtelaillon, La Jarrie, L'Houmeau, Thairé d'Aunis, Saint-Xandre et Puilboreau) ont décidé de l'imiter.

Une deuxième phase animée par des universitaires en mars

Quelques conditions cependant pour pouvoir avoir une salle, gratuitement à disposition : estimer le nombre de personnes présentes, inscrire sa manifestation sur le site du Grand Débat national, et en faire une restitution à l'issue. Ces réunions constituent la première phase du grand débat national, qui s'étale sur le mois de février.

A l'issue, pendant la première quinzaine de mars, les restitutions de ces débats seront utilisées pour la mise en place de quatre nouveaux débats, cette fois-ci organisés par la Ville de La Rochelle, sur les quatre thèmes annoncées par Emmanuel Macron : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’État et des services publics. Ceux-ci seront, a priori animés par des universitaires rochelais.