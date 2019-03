Grand Débat - Les 400.000 pages des cahiers de doléances numérisées à Chambray-les-Tours

Chambray-lès-Tours, France

La Touraine prend une part extrêmement active à la préservation des cahiers de doléances du grand débat national. C'est à Chambray-les-Tours, dans l'entreprise Numen Services, que les 400.000 pages photocopiées des cahiers venus de la France entière sont numérisés, les originaux étant conservés en Préfecture. Ce travail gigantesque a commencé le 20 février. Il devra être achevé aux alentours du 20 mars, soit quatre semaines de travail.

L'entreprise numérise 25.000 pages par jour

Loïc Ziaja, directeur des opérations chez Numen Services, explique que ce travail mobilise 10 collaborateurs de l'entreprise. On numérise ces photocopies sur un scanner géant, qui numérise 160 pages par minute. Notre engagement vis à vis de la BNF (Bibliothèque Nationale de France) c'est de numériser 25.000 pages par jour. Il faut dire que l'immense machine chargée de la numérisation et qui ressemble à une gigantesque photocopieuse, numérise 5000 pages à l'heure. Une fois numérisés, les documents sont versés dans les services publics d'archives départementales ou nationales, qui conserveront aussi les originaux des contributions. L'interprétation et l'analyse sémantique des contributions seront réalisées par le gouvernement et des sous-traitants.

La Touraine a envoyé 168 cahiers de doléances

Si la BNF a fait appel à Numen Services pour effectuer ce travail, c'est parce que l'entreprise est un expert reconnu de la numérisation. Comme le précise Arnaud Beaufort, directeur général adjoint de la BNF, pouvoir traiter en 4 semaines la totalité des contributions, courriers, c'est un défi.

La Touraine a envoyé 168 cahiers de doléances à Numen Services sur les 16.000 qui doivent être dématérialisés d'ici le 20 mars.