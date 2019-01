Grand débat national : 135 participants à Carentan-les-Marais pour le premier rendez-vous manchois

Carentan, France

Carentan-les-Marais, dans le centre-Manche, a accueilli le premier débat manchois : 135 personnes étaient réunies ce mardi 22 janvier dans le théâtre de la commune. Parmi elles, une vingtaine d'élus, des gilets jaunes, de nombreux retraités, mais aussi des actifs, agriculteurs, vétérinaire, assistante sociale, secrétaire comptable, enseignant et bien d'autres encore. Certains sont même venus de loin, de Portbail, des Pieux ou encore du sud-Manche.

Après un premier éclat de voix d'un participant, qui craignait d'assister à un long discours du maire en introduction, tout s'est finalement déroulé dans le calme : 2 heures et demi de discussions, de témoignages, de propositions...

"Pourquoi ne pas mettre le paquet pour créer des petites voitures qui consomment peu", suggère un agriculteur de Chef -du-Pont. "Pourquoi a t-on laissé tomber le ferroutage pour les camions très polluants", lance un autre participant.

La fiscalité au centre du débat

Le débat s'est attardé sur la question de la fiscalité (TVA, taxe d'habitation, impôt sur la fortune, création de micro-taxes sur les transactions numériques etc.), avec de nombreux échanges sur le problème de l'évasion fiscale.

Des échanges, des avis contraires, mais un débat dans le calme à Carentan-les-Marais - Reportage Copier

Beaucoup de témoignages sont revenus aussi sur le pouvoir d'achat et les inquiétudes autour de la disparition des services publics de proximité. Enfin, les participants ont longuement débattu des questions de démocratie, de référendum, de prise en compte du vote blanc et de légitimité au plus haut de l'Etat.

Tout le débat a été enregistré en vidéo et transcrit. Il va être envoyé au directeur de cabinet du préfet, Gilbert Manciet, référent manchois du Grand débat national. Une deuxième rencontre est prévue au théâtre de Carentan le 29 janvier. Vous trouverez le calendrier des réunions locales ici.