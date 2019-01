Grand débat national : à quoi ça va ressembler en Mayenne ?

Saint-Germain-de-Coulamer, France

Pour l'instant, en Mayenne, les contours de ce grand débat restent encore très flous. Ce qui est certain, c'est que la Préfecture, qui représente le gouvernement dans le département, se mettra en retrait pour éviter les critiques de récupération.

Les maires en première ligne

Aux élus locaux donc de voir comment organiser ce grand débat. Alain Dilis, Le président de l'association des maires de la Mayenne, prévient qu'il n'est pas question d'animer les discussions mais de les faciliter. En ouvrant des salles par exemple, en mettant à la disposition des habitants les moyens humains et matériels des communes : "On retrouve ainsi la fonction essentielle des maires, le sens de l'écoute, du dialogue, de la proximité. Le gouvernement nous redécouvre, c'est une reconnaissance. Il y a eu un malaise et il est temps que ça s'arrête" explique Alain Dilis.

Un courrier sera envoyé à tous les maires mayennais la semaine prochaine pour qu'ils s'investissement dans cette mission. Un débat qui risque de tourner à la foire d'empoigne pense Philippe Henry, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne : "Ça sera compliqué de faire une synthèse de tout ce qui va être dit".

Le gouvernement assure pourtant vouloir tenir compte des résultats et proposer ensuite peut-être un référendum à questions multiples.

Par ailleurs, avant le lancement officiel du grand débat, il est encore possible de partager idées et opinions. Des cahiers de doléances sont à la disposition du public dans les mairies de Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne, Grez-en-Bouère, Villaines-la-Juhel, Saint-Germain-de- Coulamer et à la permanence de la députée de la majorité Géraldine Bannier.