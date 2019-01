Grand débat national : démarrage timide pour les cahiers de doléances à Dijon

A Dijon, des cahiers de doléances et de propositions sont à la disposition des habitants depuis deux jours. Ils peuvent les consulter et les noircir, passage du Logis du Roy ou dans les mairies de quartiers. Un démarrage timide pour le moment.

Dijon, France

A Dijon, le maire François Rebsamen n'organisera pas le Grand Débat national mais la Ville souhaite "faciliter le déploiement de cette consultation nationale, pour permettre aux Dijonnaises et aux Dijonnais d’exprimer leurs attentes", comme cela a été indiqué dans un communiqué. La Ville a donc ouvert depuis mercredi des cahiers de doléances et de propositions. On les trouve passage du Logis du Roy, à l’accueil du 11, rue de l’Hôpital et dans les mairies de quartiers Bourroches, Fontaine-d’Ouche, Grésilles, Mansart et Toison-d’Or.

Un cahier de doléances et de propositions vous attend à la mairie de quartier de la Fontaine-d'Ouche à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Démarrage timide dans les mairies annexes

Mais à l'image du quartier de la Fontaine-d'Ouche, le démarrage est timide et les passages pour venir noircir le cahier de doléances, peu nombreux pour le moment. "Pas eu le temps", "pas vraiment au courant", c'est ce que répondent en majorité les gens que l'on croise près de la mairie de quartier. A l'entrée, le cahier est bien en vue, mais deux pages seulement ont été noircies depuis sa mise à disposition. Les revendications portent sur le pouvoir d'achat, les retraites et le retour de l'ISF. On peut y lire,"il est urgent de prendre des mesures pour le pouvoir d'achat" ou encore "il faut rétablir l'Impôt sur la fortune."

L'une des pages du cahier de doléances et de propositions ouvert dans la mairie de quartier de la Fontaine-d'Ouche à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une initiative qui est toutefois bien accueillie, "ça va permettre aux gens de dire ce qu'ils ont sur le cœur" avance Lionel. Pour Jalel, "c'est pour apaiser les esprits, dire ce que l'on pense c'est positif". Tous les deux n'ont pas encore pris le temps d'aller écrire quelques mots mais comptent bien le faire. D'autres sont plus sceptiques sur l'issue de ce grand débat et se posent la question du devenir de ces cahiers de doléances. Cet habitant, qui vit avec de très modestes revenus, avoue qu'il n'entend pas écrire qui que ce soit. "On peut dire ce que l'on souhaite mais est ce que ce sera pris en compte, je ne crois pas."