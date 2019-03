Grand débat national : des Bretons tirés au sort pour participer à la conférence citoyenne à Rennes

Entre 70 et 100 Bretons vont participer à la conférence citoyenne à Rennes pendant deux jours, ce vendredi 22 mars et samedi 23 mars. C'est la deuxième étape du grand débat national. Les participants venus de toute la région ont été tirés au sort.

Rennes, France

Ils seront entre 70 et 100 réunis au Liberté à Rennes dès ce vendredi après-midi. Ces Bretons ont été tirés au sort pour participer à la conférence citoyenne dans le cadre du grand débat national. Ils travailleront en petit groupe autour des quatre thématiques du grand débat : transition écologique, fiscalité, démocratie, organisation de l’État et des services publics.

" J'ai été très surprise d'avoir été tirée au sort, j'ai reçu un SMS un dimanche après-midi" - Cécile, une bretonne

Cécile, une quimperoise de 52 ans, fait partie de ces citoyens tirés au sort. Cette finistérienne de 52 ans travaille dans une collectivité locale à Quimper. Elle a reçu un SMS pour lui proposer de participer à cette conférence. "J'ai ensuite été contactée par téléphone et par mail pour des explications plus précises sur l'organisation des débats, et j'ai signé un contrat d'engagement".

L'employeur de Cécile lui a permis de prendre sa journée de vendredi. Son billet de train, son hébergement et les repas sur place sont pris en charge pour les deux jours de débat. La quimperoise a très vite fait savoir à ses amis mais aussi sur les réseaux sociaux qu'elle allait participer à cette conférence citoyenne.

"Sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des messages désagréables, du genre, vous êtes à la solde de la macronie"

La bretonne est néanmoins assez curieuse de rencontrer les autres citoyens tirés au sort. Au cours des débats, elle compte notamment évoquer son attachement au service public "même si je ne me fais pas d'illusion sur ce qu'on en retira concrètement, mais j'ai vraiment envie d'aller voir comment vont se passer ces deux jours de débat" ajoute la bretonne. C'est également par un tirage au sort que les participants définiront leur premier thème de discussion.