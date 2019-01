Grand débat national : émission spéciale sur France Bleu La Rochelle lundi 28 janvier

La Rochelle, France

« Débattons ensemble » : c'est le nom de l'émission spéciale, ce lundi 28 janvier sur France Bleu La Rochelle, consacrée au Grand débat national lancé mardi dernier par Emmanuel Macron. De 6h à 9h, votre radio vous donne la parole et attend vos propositions.

Emission spéciale ce lundi 28 janvier sur France Bleu La Rochelle. © Maxppp - Aurore Jarnoux / Maxppp

Autour de la table, des élus : Frédérique Tuffnell, députée LREM de Charente-Maritime, Thierry Belhadj, maire de Marans, Michel Gourinchas, maire de Cognac. A leurs côtés : David Peletant et Jason Herbert, gilets jaunes en Charente. Ils débattront avec vous autour de quatre grandes thématiques : la fiscalité, la démocratie participative, les services publics et la transition écologique.

Pour prendre du recul, Alice Mazeaud, maître de conférences en science politique à l'université de la Rochelle et co-directrice de l'Institut des métiers de la justice et de l'administration sera présente.

Appelez-nous en direct ce lundi au 05.46.50.67.68 ou laissez votre message sur notre répondeur (disponible 24h/24) au 05.46.41.01.01.