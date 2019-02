Grand débat national : faut-il réduire le nombre de parlementaires ? Votre avis sur France Bleu Berry vendredi à 8h15

Par Frederic Denis, France Bleu Berry

France Bleu Berry vous donne la parole chaque vendredi à l'occasion du Grand débat national. Ce vendredi 22 février, dans "Et si on en parlait", venez vous exprimer en direct sur cette question : "faut-il réduire le nombre de parlementaires en France ?" On vous ouvre l'antenne entre 8h15 et 8h30.