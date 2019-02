Grand débat national : faut-il rendre le vote obligatoire ? France Bleu Berry vous donne la parole ce vendredi

France Bleu Berry continue de vous donner la parole à l'occasion du Grand débat national. Ce vendredi 8 février, dans "Et si on en parlait", venez vous exprimer en direct sur le thème des élections, faut-il rendre le vote obligatoire ? On vous ouvre l'antenne entre 8h15 et 8h30.

Indre, France

Tous les vendredis, France Bleu Berry vous invite à donner votre avis sur le Grand débat national lancé par Emmanuel Macron le 15 janvier. De 8h15 à 8h30, on échange ensemble pendant un quart d'heure sur un sujet qui vous concerne. Ce vendredi 8 février, on s'intéresse au vote, faut-il le rendre obligatoire ? Faut-il l'accompagner d'une reconnaissance du vote blanc ? Est-ce qu'obliger les électeurs à se rendre aux urnes donnerait plus de vigueur à notre démocratie ou alors est-ce-que c'est purement anti-démocratique ? Avez-vous d'autres solutions ?

Venez nous donner votre sentiment en direct sur France Bleu Berry ce vendredi à partir de 8h15 à 8h30 ou en appelant dès maintenant, pour vous inscrire au 02.54.27.36.36.

Ce vendredi 8 février, venez vous exprimer sur France Bleu Berry sur la question du vote, faut-il le rendre obligatoire ? © Radio France

Donnez aussi vos propositions sur Francebleu.fr et votez pour celles des autres

En marge du Grand débat national, France Bleu organise sa propre consultation en collaboration avec la plateforme “Civic Tech” indépendante et non-partisane Make.org.Vous pouvez faire vos propositions et/ou voter pour celles des autres via le module ci-dessous. Cette consultation ne se limite pas aux quatre thèmes choisis par le gouvernement pour son Grand débat national, mais est ouverte à toutes vos propositions, sur tous les sujets qui vous semblent importants, voire prioritaires. Tout le monde peut participer et être informé des résultats. Une synthèse hebdomadaire est publiée sur francebleu.fr.

*"Notre démarche étant indépendante de celle du gouvernement, vos propositions n'ont pas vocation à être communiquées aux autorités."