Grand débat national : France Bleu à votre écoute

Parallèlement au Grand débat national lancé le 15 janvier par Emmanuel Macron avec l'espoir de trouver une issue à la crise des "gilets jaunes", France Bleu organise sa propre consultation numérique.

Donnez vos idées et votez pour celles des autres

Avec la plateforme “Civic Tech” indépendante et non-partisane Make.org, vous pouvez faire vos propositions et/ou voter pour celles des autres via le module ci-dessus. Cette consultation ne se limite pas aux quatre thèmes choisis par le gouvernement pour son Grand débat national, mais est ouverte à toutes vos propositions, sur tous les sujets qui vous semblent importants, voire prioritaires. Tout le monde peut participer et être informé des résultats. Une synthèse hebdomadaire sera publiée sur francebleu.fr

Notre consultation étant indépendante de celle du gouvernement, ces propositions n'ont pas vocation à être communiquées aux autorités.