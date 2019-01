Grand Débat national : France Bleu Gascogne vous donne la parole

Landes, France

Le Grand Débat national est lancé depuis le 15 janvier. Il doit durer trois mois. Cette grande consultation est censée répondre à la crise des "Gilets Jaunes" qui dure depuis le 17 novembre dernier. Des réunions vont être organisées dans chaque département. Quatre grands thèmes ont été définis par le gouvernement : la transition écologique ; la fiscalité et les dépenses publiques ; la démocratie et la citoyenneté ; l'organisation de l'Etat et des services publics.

A chaque fois, des fiches sont fournies pour rappeler les enjeux et les chiffres. Un questionnaire sera également fourni pour guider les organisateurs de ces réunions, qui devront ensuite transmettre un compte-rendu.

France Bleu Gascogne vous donne la parole

France Bleu Gascogne vous donne également la parole via un nouveau rendez-vous d'interactivité, du lundi au jeudi, à partir de ce lundi 21 janvier, entre 18h et 18h30. Que faut-il faire pour améliorer votre quotidien ? Avec quels moyens ?

Nous invitons les auditeurs et internautes à intervenir sur ces quatre thèmes. Chacun d’entre vous est invité à prendre la parole, apportez votre contribution, votre opinion sur le sujet qui vous intéresse.

Vous aurez la possibilité de vous exprimer en direct sur France Bleu Gascogne du lundi au jeudi après le journal de 18h.