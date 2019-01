Et vous, participerez-vous au grand débat ? France Bleu Orléans vous donne la parole ce jeudi matin

Loiret, France

Mouvement des gilets jaunes, Grand débat national... L'actualité est riche et de nombreuses questions traversent la société française. France Bleu Orléans a donc décidé de vous demander votre avis le jeudi matin, à partir du 31 janvier. Dans ce nouveau rendez-vous intitulé "2019, partageons vos idées", vous pourrez réagir en direct à la radio, avec une question principale ce jeudi 31 janvier : participerez-vous au Grand débat ?

France Bleu Orléans recevra également Pierre Allorant à 7h48, maître de conférences à l’université d’Orléans et professeur d’histoire contemporaine. Il nous parlera du Grand débat et de sa place dans l'histoire politique de la 5e République.

Allez-vous participer au Grand débat dans votre commune ou via internet ? Si oui, sur quels thèmes voulez-vous donner votre avis ? Ou alors trouvez-vous que ce Grand débat est inutile, voire biaisé ? Pensez-vous que c'est une bonne façon de consulter les français ? Ou avez-vous d'autres solutions ? Venez-nous le dire en direct jeudi matin sur France Bleu Orléans à 7h25 et 8h20. On attend vos réactions au 02.38.53.25.25. Vous pouvez aussi vous exprimer sur la page Facebook de France Bleu Orléans de jeudi à lundi. Vos idées, propositions et commentaires seront relayés à l’antenne la semaine suivante.

A partir du 31 janvier, France Bleu Orléans vous donne la parole chaque jeudi matin à l'occasion du Grand débat © Radio France

*Notre démarche étant indépendante de celle du gouvernement, vos propositions n'ont pas vocation à être communiquées aux autorités.