Grand débat national : France Bleu Périgord vient à votre rencontre

Dans le cadre du grand débat national initié par le gouvernement, France Bleu Périgord organise ses propres rencontres. Du 31 janvier au 7 mars votre radio vous donne la parole à travers quatre débats en direct à Nontron, Prigonrieux, Montignac et Saint-Astier.

Dordogne, France

France Bleu Périgord ouvre le débat. Dans le sillage du grand débat national lancé par le gouvernement, votre radio vient à votre rencontre pour vous donner la parole et vous permettre d'exposer vos idées. Ces rencontres en public, diffusées en direct entre 18h et 19h sur francebleu.fr et France Bleu Périgord se tiendront du jeudi 31 janvier au jeudi 7 mars dans les quatre périgords.

31 janvier 2019 - Nontron : "les services publics"

Un premier débat aura lieu le jeudi 31 janvier à la salle des fêtes de Nontron. Le maire Pascal Bourdeau et le député MoDem Jean-Pierre Cubertafon seront autour de la table pour discuter des services publics. Vous êtes invités à vous rendre sur place pour prendre la parole, interpeller les élus et proposer vos idées pour améliorer ces services dans le département. Les propositions issues de ce débat seront retranscrites sur le site du grand débat.

7 février 2019 - Prigonrieux : "la transition écologique"

Le jeudi 7 février, France Bleu Périgord s'installera à la salle des fêtes de Prigonrieux entre 18h et 19h pour évoquer la transition écologique. Le maire de la commune Jean-Paul Rochoir débattra avec le député LREM Michel Delpon. Vous pourrez les interpeller, poser vos questions et faire vos propositions.

14 février 2019 - Montignac : "la citoyenneté"

Le 14 février, votre radio vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Montignac pour un débat sur le thème de la citoyenneté en compagnie du sénateur LREM Bernard Cazeau. Le maire de Montignac Laurent Mathieu sera également présent. Vous êtes invités à venir échanger avec eux et soumettre vos idées pour améliorer le fonctionnement de nos institutions.

7 mars 2019 - Saint-Astier : "le pouvoir d'achat"

Enfin, le 7 mars, France Bleu Périgord ouvrira un dernier débat à la salle culturelle La Fabrique de Saint-Astier. Elisabeth Marty, maire LR de la ville et le député LREM Philippe Chassaing discuteront avec vous du pouvoir d'achat. Le public est invité une nouvelle fois à venir dialoguer et soumettre des propositions sur ce thème.

En parallèle de ces débats, chaque jeudi entre 8h10 et 8h30, France Bleu Périgord vous ouvre son antenne pour dialoguer en direct sur des sujets du quotidien inspirés des thématiques du grand débat national.