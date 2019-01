Grand débat national : France Bleu Touraine vous donne la parole chaque mardi

Indre-et-Loire, France

Tous les mardis, France Bleu Touraine vous invite à donner votre avis sur le Grand débat national lancé par Emmanuel Macron le 15 janvier. Ce lundi soir, la municipalité de Bléré organise en mairie un débat de 18h à 20h. Le maire, Lionel Chanteloup, dispose de 60 sièges mais attend beaucoup plus de participants pour ce premier rendez-vous organisé par un maire du département. Les autres débats organisés dans les mairies d’Indre-et-Loire sont prévus à partir du 31 janvier.

Allez-vous participer aux débats organisés en Indre-et-Loire ? Sur quels thèmes voulez-vous donner votre avis ? Et faites-vous confiance au gouvernement pour prendre en compte vos contributions ? On attend vos réactions ce mardi au 02.47.38.10.20. Venez-nous le dire en direct sur France Bleu Touraine ce mardi matin entre 6h00 et 8h30.

Tous les mardis, France Bleu Touraine vous donne la parole, réagissez en direct sur notre antenne à l'occasion du Grand débat national © Radio France

à lire Grand débat national : France Bleu à votre écoute

Donnez aussi vos propositions sur Francebleu.fr et votez pour celles des autres