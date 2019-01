Grand débat national : France Bleu Touraine vous donne la parole sur les impôts et les services publics

France Bleu Touraine continue de vous donner la parole à l'occasion du Grand débat national. Ce mardi 29 janvier, réagissez sur le thème des impôts et des services publics en nous appelant entre 6h et 8h30.

Indre-et-Loire, France

Tous les mardis, France Bleu Touraine vous invite à donner votre avis sur le Grand débat national lancé par Emmanuel Macron le 15 janvier. Ce mardi 29 janvier, réagissez sur le thème de la fiscalité et des services publics : "Plus d'impôts pour plus de services publics, êtes-vous d'accord ?". On attend vos réactions ce mardi au 02.47.38.10.20. Venez-nous le dire en direct sur France Bleu Touraine entre 6h00 et 8h30.

"Plus d'impôts pour plus de services publics, êtes-vous d'accord ?", réagissez ce mardi 29 janvier sur l'antenne de France Bleu Touraine © Radio France

Donnez aussi vos propositions sur Francebleu.fr et votez pour celles des autres

*Notre démarche étant indépendante de celle du gouvernement, vos propositions n'ont pas vocation à être communiquées aux autorités.