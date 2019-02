Grand débat national : l'agenda de la semaine en Mayenne

Château-Gontier, France

La Mayenne participe activement au Grand débat national et c'est peu de le dire. Cette semaine encore, de nombreuses communes offrent un temps d'échange aux citoyens. Le Grand débat national lancé par Emmanuel Macron en réponse à la crise des Gilets Jaunes s'arrêtera le 15 mars avant la réalisation d'une synthèse au mois d'avril. Quatre thèmes ont été retenus par l'Élysée : la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics.

L'agenda mayennais